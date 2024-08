ROMA (ITALPRESS) – Marc Marquez, in sella alla Ducati Gresini, si è preso la pole position della classe MotoGP del Gran Premio di Aragon, in scena lungo il circuito del MotorLand. Il tempo realizzato dall’otto volte campione del mondo è stato di 1’46″766. Lo spagnolo non partiva dalla prima casella dalla gara di Jerez. Tutti gli altri piloti a livello cronometrico sono risultati molto distanti da Marquez. La prima fila viene completata da Pedro Acosta (Ktm GasGas, +0″840), al secondo posto, e da Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo, +0″842), al terzo. Jorge Martin (Ducati Prima Pramac, +0″876) inaugura la seconda fila con il quarto tempo; seguono Alex Marquez (Ducati Gresini, +1″041) e Franco Morbidelli (Ducati Prima Pramac, +1″348), rispettivamente quinto e sesto. Nell’ordine, la terza fila è composta da Binder, Oliveira e Raul Fernandez. Decimo Johann Zarco, mentre deludono le Aprilia di Espargaro (undicesimo) e Vinales (dodicesimo). Appuntamento questo pomeriggio alle 15 per la Sprint Race.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

