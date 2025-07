Al Giffoni Film Festival presentato in anteprima il nuovo cortometraggio ITA

ROMA (ITALPRESS) – Il 23 luglio è stato presentato in anteprima alla 55ª edizione del Giffoni Film Festival “L’Aiutante”, il cortometraggio frutto della collaborazione tra ITA Airways e Giffoni Innovation Hub, il film è diretto da Gianluca Granocchia e scritto da Carlotta Morciano, vincitrice del contest “Diari di Volo. Sguardi dal futuro”, la sfida lanciata da ITA Airways e che ha coinvolto giovani sceneggiatori under 30 in un percorso creativo che ha intrecciato l’emozione del viaggio con i temi più attuali del nostro tempo, come la transizione ecologica e la responsabilità sociale.

“Con la presentazione in anteprima del cortometraggio ‘L’Aiutante’ vediamo concretizzarsi il prodotto della ‘sfida’ che abbiamo lanciato ai giovani autori: immaginare il futuro del trasporto aereo. In questo piccolo film ci troviamo tanto di quello che ci muove ogni giorno: la passione, la sostenibilità ambientale, l’innovazione – ma l’obiettivo principale del progetto è proprio il confronto con le nuove generazioni, con le loro aspettative e ambizioni, che in questo caso hanno ad oggetto il viaggio aereo”, ha spiegato Giovanna Di Vito, Chief Customer Touchpoint, Marketing, ESG & Company Culture di ITA Airways.

