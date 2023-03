Al “Forum Incyte” presente e futuro della ricerca clinica in Italia

Al “Forum Incyte” presente e futuro della ricerca clinica in Italia

In Italia, nel 2019, sono state approvate 672 nuove sperimentazioni cliniche e sono circa 35.000 i pazienti direttamente coinvolti negli studi. L’investimento finanziario da parte delle aziende farmaceutiche è stimato in 700 milioni di euro all’anno. Il presente e il futuro della ricerca a livello nazionale sono stati il focus del “Forum Incyte sulla ricerca clinica in Italia". col/fsc/gsl