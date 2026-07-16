PALERMO (ITALPRESS) – Il Cga ha riconosciuto la possibilità per la Regione Siciliana di superare i limiti del regime de minimis per gli incentivi alle imprese che assumono, a condizione che la misura sia finanziata con risorse proprie regionali e nel rispetto dei requisiti di autonomia indicati dalla giurisprudenza europea. È quanto emerge dal parere definitivo n. 154/2026 della Sezione consultiva del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, chiamata a pronunciarsi sul quesito dell’assessorato regionale dell’Economia relativo alla misura di sostegno all’occupazione prevista dall’articolo 1 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1. Secondo il Cga, sussistono elementi per sostenere che la misura possa essere considerata priva di profili di selettività territoriale, perché destinata a operare sull’intero territorio regionale, tenuto conto della speciale autonomia istituzionale e procedurale riconosciuta alla Sicilia.

Il nodo decisivo riguarda però l’autonomia economico-finanziaria. La Regione, rileva il parere, deve poter dimostrare che le risorse del fondo regionale destinato agli incentivi derivino esclusivamente da entrate proprie, tributarie o patrimoniali, e non da trasferimenti o compensazioni statali o sovranazionali. In presenza di questa condizione, la misura per l’occupazione potrebbe quindi non essere ricondotta ai limiti ordinari del de minimis, che fissano a 300 mila euro nell’arco di tre anni gli aiuti concedibili a una singola impresa. Il Cga precisa comunque che restano fuori dal parere eventuali adempimenti nei confronti della Commissione europea e possibili verifiche su altri profili di selettività della misura. Il sostegno previsto dalla norma regionale riguarda i datori di lavoro privati con unità produttive in Sicilia e consiste in contributi parametrati al costo annuale del personale assunto a tempo indeterminato nel triennio 2026-2028.

DAGNINO “RISULTATO SIGNIFICATIVO”

“Il riconoscimento da parte del Consiglio di giustizia amministrativa della sussistenza, per la Regione Siciliana, dei requisiti di autonomia istituzionale e procedurale individuati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nel cosiddetto “caso Azzorre”, nonché della possibilità di verificare, in relazione alle singole misure, anche il requisito dell’autonomia finanziaria, rappresenta un risultato significativo e dalla forte portata innovativa”. Così l’assessore regionale all’Economia Alessandro Dagnino. “A ottant’anni dall’approvazione dello Statuto speciale, viene pienamente valorizzata la capacità della Regione di esercitare le proprie prerogative autonomistiche nella politica economica e fiscale, nel rispetto dell’ordinamento europeo. È una tappa fondamentale di un percorso nel quale ho sempre creduto, sostenuto con determinazione e lungimiranza dal presidente Schifani, che siamo sicuri consentirà, all’esito delle interlocuzioni con la Commissione europea, di aprire una nuova fase nella promozione della crescita dell’economia siciliana. Il parere del Cga apre infatti la strada alla possibilità che determinate misure regionali non siano qualificate come aiuti di Stato e, pertanto, con conseguente non applicazione della relativa disciplina europea. Non si tratta di una deroga alle regole dell’Unione, ma della corretta applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza europea nei casi Azzorre e Paesi Baschi alle peculiarità costituzionali della Sicilia. Si apre così una prospettiva nuova, che rafforza la responsabilità della Regione e potenzia gli strumenti a disposizione del governo per sostenere gli investimenti, l’occupazione e la competitività del sistema produttivo siciliano”, conclude.

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RIZZOLO (SICINDUSTRIA) “IL PARERE RAFFORZA LA COMPETITIVITA’ DELLA SICILIA”

Il Cga ha riconosciuto la possibilità per la Regione Siciliana di superare i limiti del regime de minimis per gli incentivi alle imprese che assumono. Un parere che secondo il presidente di Sicindustria, Luigi Rizzolo, rappresenta “un passaggio di grande rilievo perché apre la strada a strumenti di sostegno alle imprese più efficaci e più coerenti con le prerogative dell’autonomia siciliana”. “È un risultato che nasce da un lavoro istituzionale e tecnico complesso – aggiunge Rizzolo – e va dato atto al presidente della Regione, Renato Schifani, di aver sostenuto con determinazione questo percorso, e all’assessore all’Economia, Alessandro Dagnino, di aver saputo costruire un’impostazione giuridica solida, riconosciuta dal Cga. Se questo orientamento troverà piena attuazione anche nel confronto con le istituzioni europee, la Sicilia potrà disporre di un importante vantaggio competitivo, rafforzando la capacità di attrarre investimenti e sostenere nuova occupazione. È un’opportunità che va colta con pragmatismo, traducendola rapidamente in misure semplici, certe e accessibili per le imprese”. “In una fase economica che richiede strumenti sempre più efficaci per sostenere la competitività del tessuto produttivo – conclude Rizzolo – valorizzare fino in fondo le prerogative dello Statuto speciale significa mettere le imprese siciliane nelle condizioni di competere ad armi pari con gli altri territori, nel pieno rispetto delle regole europee”.

CNA SICILIA ACCOGLIE CON ESTREMO FAVORE IL PARERE

CNA Sicilia accoglie con estremo favore il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa che riconosce la possibilità per la Regione Siciliana di erogare contributi alle imprese per le assunzioni oltre il limite dei 300mila euro in tre anni previsto dal regime europeo “de minimis”. Il pronunciamento dei giudici amministrativi ha accolto la tesi dell’assessore all’Economia Alessandro Dagnino.

Secondo il CGA, i fondi stanziati da Palazzo d’Orleans per sostenere le aziende che assumono a tempo indeterminato non sono configurabili come aiuti di Stato, sfuggendo così ai paletti imposti dall’Unione Europea grazie all’autonomia istituzionale, procedurale ed economica della Regione. “Si tratta di una svolta importante per la Sicilia in materia di politiche attive del lavoro”, dichiara Filippo Scivoli, Presidente di CNA Sicilia.

“Finalmente si apre la possibilità concreta di utilizzare le risorse proprie regionali come leva per incentivare l’occupazione stabile, senza il tetto stringente imposto da Bruxelles. Questo permetterà di ampliare la platea delle imprese beneficiarie e di rendere gli incentivi davvero incisivi per il nostro tessuto produttivo, composto in larga parte da micro e piccole imprese artigiane”.

L’associazione imprenditoriale sottolinea come la partita, ora, si sposti su un duplice binario. Da un lato, la trattativa con Bruxelles per ottenere il riconoscimento formale del diritto sancito dal CGA; dall’altro, la necessità di mettere a disposizione delle imprese ulteriori risorse.

“Auspichiamo con forza che questo pronunciamento faciliti l’utilizzo a favore delle imprese di ulteriori risorse da utilizzare nell’ambito dell’avanzo di amministrazione della Regione”, aggiunge Scivoli. “Abbiamo bisogno di un piano straordinario per il lavoro che superi i limiti quantitativi finora previsti. La prossima manovra rappresenta l’occasione ideale per rimpolpare il pacchetto lavoro e dare un segnale concreto di fiducia al sistema produttivo”.

CNA Sicilia esprime dunque il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dall’Assessorato all’Economia e dal governo Schifani, e si dice pronta a collaborare per la definizione delle misure attuative, vigilando affinché l’intero processo si concluda in tempi rapidi per non vanificare le aspettative delle centinaia di imprese che guardano a questi incentivi per programmare investimenti e nuove assunzioni.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).