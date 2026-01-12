Airbus, nel 2025 consegnati 793 aeromobili commerciali a 91 clienti in tutto il mondo

TOLOSA (FRANCIA) (ITALPRESS) – Airbus ha consegnato 793 aeromobili commerciali a 91 clienti in tutto il mondo nel 2025 e ha registrato 1.000 nuovi ordini lordi nell’attività Commercial Aircraft.

Il portafoglio ordini alla fine di dicembre 2025 è aumentato fino a un nuovo record di fine anno pari a 8.754 aeromobili, evidenziando la forte domanda di mercato per il portafoglio prodotti di Airbus.

“Nel 2025, Airbus ha conseguito ancora una volta un solido rapporto book-to-bill superiore a uno – si legge in una nota -. In un contesto operativo che continua a essere complesso e dinamico, le consegne del 2025 hanno mantenuto una traiettoria di crescita. L’anno ha visto diverse consegne di riferimento e l’ingresso di nuovi operatori dell’A220, dell’A321XLR, dell’A330neo e dell’A350-1000 in tutte le regioni. Airbus ha inoltre ottenuto ordini ripetitivi e nuovi clienti chiave sia nelle campagne per aeromobili a corridoio singolo sia per widebody. Il portafoglio ordini widebody ha raggiunto a fine anno il livello record di 1.124 aeromobili”.

