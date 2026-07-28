Gli Usa avviano la revisione della propria postura militare in Europa

IPA54905447 - Mandatory Credit: Photo by Nathan Posner/Shutterstock (15178906ao).Elbridge Colby, nominee to be Under Secretary of Defense for Policy, is seen ahead of his confirmation hearing at the Senate Committee on Armed Services in Washington, DC on March 4, 2025..Colby Vance Hearing, Washington, DC - 04 Mar 2025

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Gli Stati Uniti hanno formalmente avviato la revisione della propria postura militare in Europa, aprendo un processo destinato a ridefinire il contributo americano alla sicurezza del continente e ad accelerare il rafforzamento del pilastro europeo della Nato. L’iniziativa, annunciata dal sottosegretario alla Guerra per la politica Elbridge Colby e anticipata dal segretario Pete Hegseth durante la ministeriale Nato di giugno, dovrà verificare che l’Alleanza proceda “rapidamente e in modo irreversibile” verso l’assunzione, da parte degli alleati europei, della responsabilità primaria della difesa convenzionale dell’Europa.

Secondo Colby, la revisione è destinata a imprimere “un’accelerazione della transizione della Nato verso un’Alleanza più forte, più equa e sostenibile”, consolidando il percorso avviato dall’amministrazione Trump e favorendo una distribuzione più equilibrata degli oneri di difesa.

Il sottosegretario ha inoltre affermato che il processo dovrà contribuire a ripristinare “il carattere della Nato come potente organizzazione da combattimento”, definita “Nato 3.0”, assicurando che la futura presenza delle forze statunitensi rifletta gli indirizzi della National Security Strategy 2025 e della National Defense Strategy 2026.

La revisione elaborerà diverse opzioni di postura fondate, ha precisato Colby, su “rigore strategico, una solida base empirica e una chiara consapevolezza delle realtà geopolitiche e militari”.

L’obiettivo di Washington è quello di riequilibrare l’impiego delle proprie forze armate tra i diversi teatri operativi, rafforzando il contributo europeo alla deterrenza nei confronti della Russia e liberando capacità militari da destinare prioritariamente all’Indo-Pacifico.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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