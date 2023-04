LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – La compagnia aerea nazionale maltese, Air Malta, non assumerà più dipendenti nonostante recentemente abbia pubblicizzato nuove opportunità di lavoro. Il ministro delle Finanze, Clyde Caruana, ha assicurato al Parlamento che l’attuale livello di dipendenti è sufficiente per consentirle di gestire otto velivoli. Ha confermato che i dipendenti sono stati ridotti a 375 da 1.000. Malta dovrebbe avere una nuova compagnia aerea nazionale entro la fine dell’anno. Recentemente il presidente di Air Malta, David Curmi, ha dichiarato che la compagnia chiuderà entro la fine del 2023 e sarà sostituita da una nuova. Il ministro Caruana ha confermato che sono in corso discussioni tra il governo e la Commissione europea, che non darà il via libera a ulteriori aiuti di Stato. Sebbene il governo maltese chieda alla Commissione europea di approvare un aiuto di circa 300 milioni di euro, Caruana ha dichiarato che “questa saga molto lunga è costata molti soldi al Paese”, aggiungendo che il governo deve essere certo che con la decisione presa “i problemi affrontati dalla compagnia aerea saranno risolti una volta per sempre”.

