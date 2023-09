Roma (ITALPRESS) – “Aifa incontra” è il titolo della nuova iniziativa presentata in conferenza stampa dal presidente dell’Agenzia italiana del farmaco Giorgio Palù insieme al sostituto Direttore Generale Anna Rosa Marra. L’Agenzia, infatti, ha scelto di mettere in atto un nuovo sistema regolamentato per instaurare un dialogo in trasparenza con i vari stakeholders, tramite la realizzazione di un’agenda pubblica di incontri. “E’ una specie di carta che ci dice quello che dobbiamo fare con i portatori di interesse, obbedendo alla missione del dovere di ascoltare e del diritto alla parola. L’Aifa ha bisogno di crescere e soprattutto, essendo una risorsa importante dello Stato, di confrontarsi. E’ una specie di form aperto per l’ascolto” che secondo Palù si colloca in un contesto che va di pari passo con “l’evoluzione che Aifa si attende da tempo. C’è in ballo una riforma che dovrebbe rilanciarla nel senso della governance e della missione”. Questa iniziativa dunque si pone “In un contesto cruciale per lo sviluppo del paese, per la salute e per il sistema sanitario. Sentiamo molto l’esigenza di parlare con le industrie farmaceutiche, le fondazioni e le associazioni non solo industriali, le società scientifiche, le associazioni di pazienti e per le malattie rare”. Palù ha aggiunto spiegando che questo progetto implementa la “Comunicazione con la società civile e con l’industria che chiedono meno burocrazia, più disponibilità. Noi come agenzia regolatoria dobbiamo incentivare lo sviluppo e la ricerca, che va finanziata. L’Aifa dovrà commutarsi anche in una specie di foundation, come esiste all’estero, per finanziare e avere un’interazione diretta con gli interlocutori, tra cui anche le università. Anche se non faremo ricerca dobbiamo puntare a uno sviluppo in termini prospettici”. Sulla scia di un futuro di cambiamenti e di modifiche riguardo ad Aifa, Palù ha parlato anche del rapporto con le Regioni “Non possiamo pensare di differenziarci in 19 più 2 aree. Le linee guida dell’Agenzia devono essere nazionali, quindi dobbiamo avere un’agenda Aifa per le regioni, che sia garanzia universale delle cure. Questa iniziativa sottende una più grande che spero in futuro si possa attuare”. Nello specifico “Aifa incontra” è un canale di ascolto strutturato ma semplificato per migliorare un processo di comunicazione e condivisione che ha una finalità prevalentemente conoscitiva. Verrà inserito in una pagina dedicata all’interno del sito stesso dell’Agenzia e conterrà materiale e i vari appuntamenti che verranno pubblicizzati tramite un calendario aggiornato. Questo progetto si configura come momento di dialogo propositivo e di espressione delle esigenze degli Stakeholders da tradursi in input e dati per Aifa. Come ha spiegato il Direttore Generale Marra, si tratta di “un processo virtuoso che può portare a una migliore interazione e si incardina in quella che sarà la nuova Aifa, con la nuova organizzazione che dovrà far sue le esigenze di una popolazione che ha bisogno di nuove cure e accessi più rapidi e di poter dare i migliori farmaci a tutti”.(ITALPRESS).

Foto: xl5