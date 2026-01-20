MILANO (ITALPRESS) – “L’alimentazione elettrica esterna alla centrale nucleare di Chernobyl, in Ucraina, è stata interrotta a causa del massiccio attacco aereo russo delle scorse ore. L’Aiea sta seguendo con attenzione gli sviluppi per valutare l’impatto sulla sicurezza nucleare”. Lo ha annunciato l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) su ‘X’.
