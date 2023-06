NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – E’ Victor Wembanyama, passato ai San Antonio Spurs, la prima scelta del draft Nba 2023, che ha avuto luogo questa notte, senza grosse sorprese, al Barclays Center di Brooklyn. Il francese, 19enne, 2 metri e 19 centimetri di altezza, è il secondo cestista europeo della storia, dopo Andrea Bargnani, ingaggiato dai Toronto Raptors nel 2006, a ottenere la prima chiamata assoluta. “Non ho parole per descrivere le emozioni che sto provando. Credo che questa sia la giornata più bella della mia vita, sognavo questo momento da tanto tempo”, ha affermato Wembanyama. A ruota la seconda scelta, per gli Charlotte Hornets, è Brandon Miller. Chiude il podio virtuale, terzo in ordine di chiamata, per i Portland Trail Blazers, Scoot Henderson.

Particolare anche il destino dei gemelli Amen e Ausar Thompson, “chiamati” rispettivamente come quarta e quinta scelta dagli Houston Rockets e dai Ditroit Pistons.

