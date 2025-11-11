Agrofarma, la filiera italiana accelera su sicurezza e sostenibilità

BARI (ITALPRESS) - I prodotti fitosanitari di oggi sono sempre più sicuri, moderni ed efficienti, in risposta alle crescenti richieste di un'agricoltura sostenibile e innovativa. Continua, infatti, il trend di riduzione delle vendite degli agrofarmaci, un chiaro segnale di come il settore sia sempre più orientato a nuovi modelli, in linea con gli obiettivi della "Vision for Agriculture and Food". È quanto emerge dall'Osservatorio Agrofarma, report realizzato da Areté e presentato da Agrofarma-Federchimica.