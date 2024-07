Agroalimentare, Pil in lieve crescita

ROMA (ITALPRESS) - Lieve miglioramento della performance economica del settore agroalimentare nel primo trimestre, con un aumento del Pil dello 0,3% nei confronti del trimestre precedente e dello 0,7% su base annua. È quanto emerge dal bollettino trimestrale messo a punto dal CREA, con il suo Centro di Ricerca Politiche e Bioeconomia. L’aumento del Pil è favorito dagli investimenti e dalla spesa delle famiglie, ma anche dall’andamento positivo del valore aggiunto. Rispetto allo stesso periodo del 2023, fra gennaio e marzo 2024, l'indice della produzione ha registrato un incremento per l'industria alimentare del 2,1%, a cui hanno contribuito tutti i comparti, tranne il settore ortofrutticolo e la produzione di oli e grassi. In flessione l'industria delle bevande. L'indice del fatturato dell'industria alimentare si contrae sul mercato interno, mentre su quello estero cresce del 6%. L'industria delle bevande segna risultati positivi su entrambi i mercati. Continuano a crescere anche nel primo trimestre le esportazioni agroalimentari, che raggiungono quota 16,6 miliardi. Tra i mercati in espansione maggiore Stati Uniti e Polonia. In calo invece le importazioni. sat/mrv