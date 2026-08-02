Agroalimentare, Bond e Gerosa: “Regione al lavoro con produttori e GDO, nasce tavolo per valorizzare le eccellenze venete”

VENEZIA (ITALPRESS) – Si è riunito in settimana a Venezia, nella sede di Palazzo Balbi, il tavolo di lavoro promosso dall’assessore regionale all’Agricoltura, Dario Bond, insieme all’assessore alla Sanità e alla Programmazione sanitaria, Gino Gerosa, con l’obiettivo di avviare un confronto strutturato tra il sistema produttivo agricolo veneto e la grande distribuzione organizzata (GDO). All’incontro hanno partecipato i rappresentanti di Federdistribuzione, Despar, Legacoop, Coop Alleanza, Coldiretti, Confagricoltura, CIA e Copagri.

“Abbiamo voluto riunire attorno allo stesso tavolo produttori e grande distribuzione per avviare un confronto stabile finalizzato a valorizzare i prodotti di qualità del Veneto e a tutelare i consumatori attraverso la promozione di una sana alimentazione – ha dichiarato l’assessore regionale all’Agricoltura, Dario Bond -. Per questo ho ritenuto importante coinvolgere fin dall’inizio anche l’assessore Gerosa. L’agroalimentare rappresenta un patrimonio strategico per il Veneto e il dialogo tra istituzioni, imprese e grande distribuzione è fondamentale per rafforzarne competitività e riconoscibilità. È in corso un percorso per la definizione di un marchio territoriale che rappresenti le produzioni venete, uno strumento che dovrà essere sostenuto da contenuti concreti, da iniziative condivise e dalla collaborazione di tutti gli attori della filiera”.

Dopo la pausa estiva il tavolo tornerà a riunirsi con una partecipazione ancora più ampia, coinvolgendo anche le aziende associate a Federdistribuzione che non hanno potuto prendere parte al primo incontro. Sarà, inoltre, predisposto un documento di lavoro contenente le proposte formulate dalle organizzazioni dei produttori, dando continuità al percorso già avviato nella precedente legislatura regionale.

“Il protocollo d’intesa che nascerà da questo confronto dovrà rappresentare il punto di partenza di una collaborazione stabile e duratura – ha dichiarato l’assessore alla Sanità, Gino Gerosa -. Accolgo con favore la proposta di coinvolgere anche il settore della ristorazione collettiva: promuovere una corretta alimentazione significa investire nella salute dei cittadini. Alla luce dell’evoluzione demografica della popolazione, questo tema assume un’importanza sempre maggiore, soprattutto per la tutela della popolazione anziana”.

“Il tavolo avviato rappresenta l’inizio di un confronto permanente che la Regione intende portare avanti con continuità, coinvolgendo progressivamente tutti i soggetti della filiera agroalimentare – hanno concluso gli assessori Bond e Gerosa -. L’obiettivo è rafforzare la competitività delle produzioni venete, sostenerne la riconoscibilità e diffondere una cultura dell’alimentazione di qualità, a beneficio delle imprese agricole e dei cittadini”.

– Foto Regione Veneto –

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