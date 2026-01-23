NOCERA INFERIORE (ITALPRESS) – I Carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore hanno arrestato tre persone dell’Agro Nocerino Sarnese, un uomo di 49 anni e due donne di 52 e 22 anni, indagate per detenzione di droga ai fini di spaccio, detenzione abusiva di armi e munizioni e detenzione illegale di materiale esplosivo.

Le indagini hanno permesso di rinvenire un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti di diversa natura, materiale per il taglio e confezionamento, oltre a una cospicua somma di denaro.

Nel corso dell’operazione sono state sequestrate anche sei armi lunghe, cinque pistole di diverso calibro, munizionamento vario e tre ordigni esplosivi, uno dei quali con sistema di attivazione a radiocomando, messo in sicurezza dall’Aliquota Artificieri e Antisabotaggio del Nucleo Investigativo di Salerno.

