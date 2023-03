Agrifood Magazine – 22/3/2023

In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - BAT, investimento da 60 milioni per l'acquisto di tabacco italiano - La siccità anticipa le primizie di un mese - Unpli, il marchio "Sagre di qualità" a 18 eventi delle pro loco - Xylella, maxi innesto salva 100 ulivi monumentali in Puglia mgg/abr/gtr