Mercosur, Tovaglieri “Accordo arrogante, rischio per geopolitica e agricoltura”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Sotto il profilo economico, è difficile prevedere oggi quali saranno i reali vantaggi per il settore manifatturiero dopo l'entrata in vigore dell'accordo Mercosur. Ciò che è certo, invece, sono gli svantaggi che ricadranno sul comparto agricolo". "Siamo di fronte a un atto di arroganza istituzionale. Dal momento in cui pende una sentenza della Corte di Giustizia sulla regolarità del procedimento di approvazione, Ursula von der Leyen si sta assumendo la responsabilità di veder travolti i rapporti economici e commerciali costruiti finora". Lo ha dichiarato l'eurodeputata della Lega Isabella Tovaglieri, criticando duramente l'accelerazione della Commissione Europea sul trattato commerciale con i Paesi sudamericani. "Sotto il profilo economico, è difficile prevedere oggi quali saranno i reali vantaggi per il settore manifatturiero dopo l'entrata in vigore dell'accordo Mercosur. Ciò che è certo, invece, sono gli svantaggi che ricadranno sul comparto agricolo". xf4/pc/mca1