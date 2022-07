VENEZIA (ITALPRESS) – “L’Oscar Green è ingegno, capacità e fantasia imprenditoriale delle nuove generazioni dei campi. E’ la vetrina della fucina dei talenti del Veneto e l’espressione dell’evoluzione del settore primario, che dimostra di aver bisogno anche dei giovani per proiettare la storia e la cultura del mondo agricolo nel futuro”. Lo ha detto il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, oggi a Cà Corner, sede della Città Metropolitana di Venezia, in occasione della cerimonia di premiazione dei vincitori della 16^ edizione del concorso Oscar Green promosso da Coldiretti Veneto. “Questo concorso l’ho visto nascere quand’ero Ministro all’Agricoltura e, ora, rappresenta l’iniziativa più interessante non solo a livello regionale ma anche a livello nazionale, in quanto riesce a mettere in luce le esperienze più innovative e stimolanti del mondo agricolo – ha proseguito il Governatore -. Un’industria diffusa nell’intero territorio regionale, che trova in questi giovani non solo le radici della tradizione ma anche i veri protagonisti del rinascimento dell’agricoltura veneta”.

Tra i sessantatre talenti dell’agricoltura veneta, provenienti da tutte le province e in lizza per il premio regionale, sei i vincitori e tre le menzioni speciali nelle seguenti categorie: impresa digitale (alta tecnologia applicata), campagna amica (rapporto tra produttore e consumatore), coltiviamo la solidarietà (esperienze di agricoltura sociale), custodi d’Italia (storie di salvaguardia e recupero del territorio) energie per il futuro (sostenibilità ambientale), fare filiera (capacità di mettersi in rete).

“Complimenti alle ragazze e ai ragazzi che oggi hanno dimostrato di saper valorizzare i prodotti tipici e a km0, con determinazione e innovazione, utilizzando le giuste leve del marketing per rispondere ai nuovi bisogni del consumatore – ha concluso il Presidente Zaia -. C’è tanta attenzione verso il bio, verso la sostenibilità e le nuove tendenze. Il Veneto in questo senso dimostra di essere pronto e saprà raccogliere anche questa sfida puntando proprio sulla propria gioventù agricola”.

I vincitori sono stati premiati dal Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, dalla Delegata Nazionale di Giovani Impresa, Veronica Barbati, e dal Direttore di Coldiretti Veneto, Marina Montedoro.

