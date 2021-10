ROMA (ITALPRESS) – “Lo sviluppo del settore agroalimentare è di fondamentale importanza per la crescita economica e la competitività del sistema Paese. Il Governo ha adottato una politica di rilancio di tutta la filiera, destinando fondi adeguati e adottando le misure necessarie a soddisfare le esigenze produttive nazionali. Le Regioni del Mezzogiorno devono cogliere queste opportunità per ridurre il divario rispetto alle zone più avanzate e sostenere lo sviluppo di tutto il comparto agricolo”. Lo dichiara la Sottosegretaria per il Sud e la coesione territoriale Dalila Nesci.

“Come sottolineato dal Ministro Patuanelli – aggiunge – stiamo mettendo in campo una strategia mirata alla transizione ecologica e digitale, al fine di favorire l’innovazione e la presenza agricola anche nelle aree interne. Sul piano finanziario con il PNRR e la legge di bilancio stanziamo ingenti risorse a sostegno dell’agricoltura che, soprattutto per il Sud, rappresentano una grande occasione di rilancio”.

“Per rendere più efficiente la capacità progettuale degli enti locali, inoltre, abbiamo previsto un apposito Fondo da 123 milioni di euro, nonché l’assunzione di 1.000 esperti per l’attuazione del PNRR. Anche per il recente bando relativo alle infrastrutture idriche, che ha finanziato 149 progetti per oltre 1,6 miliardi, al fine di favorire la presentazione delle domande il Mipaaf ha condiviso con le Regioni i criteri di ammissibilità e previsto un servizio di help desk con 118 Faq. Saranno inoltre valutate le possibili misure correttive per i progetti non ammessi, ferme restando le ulteriori occasioni di finanziamento come i 440 milioni previsti dalla manovra. Il Sud – conclude Nesci – ha tutti gli strumenti per favorire il rilancio del settore agroalimentare”.

