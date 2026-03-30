Home Video News Europa Agricoltura, Lollobrigida “Sui costi di produzione non si può più perdere tempo”
Agricoltura, Lollobrigida “Sui costi di produzione non si può più perdere tempo”
BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "C'è un aumento dei costi di produzione che sta diventando difficilmente sostenibile per l'agricoltura europea e non solo: su questo bisogna intervenire subito, non si può più perdere tempo e gli impegni assunti devono essere mantenuti". Lo ha dichiarato il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida nel corso di un punto stampa a margine al Consiglio europeo a Bruxelles. Il ministro ha richiamato la posizione condivisa con la Francia e portata all'attenzione dei Commissari europei, sottolineando la necessità di misure urgenti a sostegno dei settori più colpiti. xf4/ads/mca2