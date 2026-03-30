Agricoltura, Lollobrigida “Sui costi di produzione non si può più perdere tempo”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "C'è un aumento dei costi di produzione che sta diventando difficilmente sostenibile per l'agricoltura europea e non solo: su questo bisogna intervenire subito, non si può più perdere tempo e gli impegni assunti devono essere mantenuti". Lo ha dichiarato il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida nel corso di un punto stampa a margine al Consiglio europeo a Bruxelles. Il ministro ha richiamato la posizione condivisa con la Francia e portata all'attenzione dei Commissari europei, sottolineando la necessità di misure urgenti a sostegno dei settori più colpiti. xf4/ads/mca2