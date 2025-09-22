Agricoltura, Lollobrigida “L’Europa non può fare un passo indietro”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "L'Europa non può fare un passo indietro rispetto al suo dovere di pianificare insieme in ottemperanza le politiche che da sessant'anni porta avanti". Lo ha dichiarato il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, durante una conferenza stampa al termine del Consiglio Agricoltura e Pesca tenutosi a Bruxelles. xf4/sat/mca3