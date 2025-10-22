Agricoltura, dall’Ue strategia per ricambio generazionale

ROMA (ITALPRESS) - La Commissione europea ha presentato una "Strategia per il rinnovamento generazionale in agricoltura", che definisce una chiara tabella di marcia per sostenere i giovani nel settore. La strategia mira a raddoppiare la quota di giovani agricoltori nell'Ue entro il 2040, arrivando al 24%. La Commissione raccomanderà agli Stati membri di investire almeno il 6% della loro spesa agricola in misure volte a promuovere il ricambio generazionale, con la possibilità di mobilitare risorse aggiuntive. La strategia comprende anche lo sviluppo di strategie nazionali per il ricambio generazionale in agricoltura entro il 2028. Il settore deve far fronte a gravi pressioni: l'invecchiamento della forza lavoro, il calo della popolazione rurale e le sfide economiche e ambientali. L'accesso limitato alla terra, il credito a prezzi accessibili, i redditi più bassi e la mancanza di competenze pertinenti scoraggiano i nuovi ingressi nel comparto agricolo, mentre la successione rimane difficile a causa di ostacoli amministrativi e finanziari, che la strategia Ue punta a superare. gsl