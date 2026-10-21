Agricoltura, dalla Regione Emilia-Romagna oltre 11 milioni di euro per finanziare 35 progetti di innovazione

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BOLOGNA (ITALPRESS) – Oltre 11 milioni di euro per finanziare 35 progetti innovativi e guidare l’agricoltura verso il futuro. La Regione Emilia-Romagna ha approvato i fondi dedicati ai partenariati tra agricoltori, allevatori, università e centri di ricerca, nati per sperimentare sul campo nuove tecnologie per contrastare i cambiamenti climatici, ridurre i costi e aumentare la sostenibilità. “La capacità di innovare sarà sempre più decisiva per il futuro del settore, in una fase in cui le imprese affrontano gli effetti del clima e l’aumento dei costi”, afferma l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi.Abbiamo scelto di investire con continuità nel rapporto tra ricerca e agricoltura, perché crediamo che le nuove tecnologie debbano tradursi in opportunità concrete e accessibili per chi lavora ogni giorno nei campi e negli allevamenti”.

Tra i progetti finanziati figurano l’uso dell’intelligenza artificiale e dello smart farming per le colture di pomodoro, basilico e frutta, lo sviluppo di una filiera tessile della fibra di canapa e la valorizzazione della Mora Romagnola. Spazio anche alla sostenibilità: verranno testati sistemi digitali per la viticoltura, additivi per tagliare le emissioni dei liquami e strumenti di carbon farming per riso e mais, al fine di adattare le produzioni alle nuove sfide ambientali.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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