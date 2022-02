Agricoltura, corrono i rincari per grano e mais

Prosegue la corsa verso l’alto dei futures relativi alle principali materie prime agricole. Come rileva Confagricoltura si è registrato un aumento che sfiora il 10% per il grano. Per mais e soia l’incremento è, rispettivamente, del 5 e del 4 per cento. sat/gtr