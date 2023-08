UDINE (ITALPRESS) – “Friuli Doc ha saputo adeguarsi nel tempo alle esigenze dei consumatori e mette in vetrina da ormai quasi trent’anni le migliori eccellenze del Friuli Venezia Giulia. Un evento della città di Udine e di tutto il Friuli Venezia Giulia, esempio virtuoso di collaborazione tra i diversi attori e stakeholder che si adoperano con il fine comune di far conoscere la nostra regione e di renderla sempre più attrattiva”. Così, in sintesi, l’assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini nell’intervento alla conferenza stampa della 29esima edizione di Friuli Doc, presentata questa mattina a Udine sotto la loggia del Lionello. Sul palco delle autorità, alla presenza del sindaco di Udine Alberto Felice De Toni e del vicesindaco Alessandro Venanzi, l’esponente della Giunta Fedriga ha ribadito il sostegno alla manifestazione (in programma quest’anno dal 7 al 10 settembre) da parte della Regione di PromoTurismoFVG, che sarà presente nelle giornate dell’evento con un grande allestimento con il marchio ‘Io Sono Friuli Venezia Giulià.

“Uno stand di oltre 700 metri quadri – ha evidenziato Bini – realizzato in collaborazione con Agrifood e dove si potranno degustare prodotti enogastronomici locali di alta qualità. Stiamo facendo un lavoro importante per continuare ad alzare l’asticella e offrire nuove opportunità a cittadini, commercianti e turisti non solo tramite investimenti mirati, ma con un’attenta programmazione a medio e lungo periodo”. L’edizione 2023 di Friuli Doc coinvolge 40 associazioni e Pro Loco, si svolgerà in 11 piazze cittadine con un totale di 110 stand e comprenderà circa 70 eventi tra spettacoli e appuntamenti per tutti. Sarà possibile assaporare oltre 150 specialità della tradizione regionale, senza dimenticare i menu ad hoc proposti dalle 16 osterie e dai 6 ristoranti del circuito Friuli Doc.

La rassegna sarà inaugurata giovedì 7 settembre alle 17.30 in piazza Libertà, con il taglio del nastro che vedrà presente a fianco delle autorità l’imprenditrice Giannola Nonino.

Le offerte spazieranno dagli immancabili appuntamenti enogastronomici, con degustazioni dei principali prodotti tipici – prosciutto e formaggio Montasio in primis – agli spettacoli dal vivo, appuntamenti musicali e laboratori vari (anche per bambini). Non mancheranno temi ricorrenti come la storia locale, la cultura e le presentazioni di nuovi libri, tra cui la nuova guida del Friuli-Venezia Giulia outdoor di Repubblica. Un ulteriore appuntamento della kermesse è previsto per la sera di lunedì 11 settembre: un’iniziativa solidale proposta dalla Pro Loco di Zompicchia che organizzerà una pastasciuttata di beneficenza per raccogliere fondi da destinare alla casa di riposo di Mortegliano, fortemente danneggiata dalla recente ondata di maltempo.

foto: ufficio stampa Regione Friuli Venezia Giulia

(ITALPRESS).