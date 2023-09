NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Jannik Sinner concede il

primo set ma poi vince e prosegue la sua corsa nel tabellone degli Us Open, quarto e ultimo Slam della stagione in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows. Il 22enne altoatesino, testa di serie numero 6, approda agli ottavi superando Stan Wawrinka – campione nel 2016 – per 6-3 2-6 6-4 6-2 dopo quasi tre ore di gioco. Si tratta del quarto successo di fila per Sinner contro Wawrinka. Agli ottavi l’azzurro troverà Alexander Zverev

che ha battuto il bulgaro Grigor Dimitrov in quattro set con il punteggio di 6-7 (2) 7-6 (8) 6-1 6-1. I precenti vedono 3 volte vincitore Zverev e una Sinner a Roland Garros nel 2020. Quesdta volya i favori del pronostico sono per l’azzuro ma certamente sarà un’altra partita tutta da vedere. Vita facile per il numero 3 del tabellone Daniil Medvedev, che ha battuto l’argentino Sebastian Baez in tre set: 6-2 6-2 7-6 (6). Il russo agli ottavi troverà Alex De Minaur che ha avuto la meglio su Nicolas Jarry per 6-1, 6-3, 6-2.

In campo femminile si ferma al terzo turno la corsa di Lucia Bronzetti, unica azzurra ancora in tabellone negli Us Open femminili. Mai così avanti in un Major, la 24enne riminese

di Villa Verucchio, numero 76 Wta, deve arrendersi alla cinese

Qinwen Zheng, testa di serie numero 23, per 6-3 4-6 6-4 dopo due

ore e 39 minuti di gioco. Non mancano i rimpianti all’azzurra,

avanti 4-2 nel terzo parziale.

Avanza agli ottavi Jessica Pegula: l’americana ha avuto la meglio

sull’ucraina Elina Svitolina superata con il punteggio di 4-6,

6-4, 6-2. Avanza la numero 5 Ons Jabeur che elimina Marie Bozkova, superandola per 5-7, 7-6(5), 6-3. Accedono al turno successivo anche l’americana Peyton Stearns che si impone per 6-4, 6-3 sulla britannica Katie Boulter e la ceca Markèta Vondrousova che ha battuto facilmente Ekaterina Aleksandrova per 6-2, 6-1.

