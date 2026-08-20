Aggredisce moglie e figlia a martellate, arrestato un 55enne in Brianza

MADERNO (ITALPRESS) – Momenti di terrore a Cesano Maderno, dove un uomo di 55 anni di origini marocchine, è stato arrestato dai Carabinieri in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L’uomo, durante una lite scaturita per futili motivi, ha aggredito a colpi di martello la moglie di 43 anni e la figlia di 24. Le due donne sono riuscite a difendersi colpendolo a loro volta e a rifugiarsi nell’abitazione dei vicini, da dove hanno allertato il 112. I militari sono giunti sul posto bloccando l’aggressore e sequestrando l’utensile.

La dinamica dell’aggressione è stata confermata dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza interne alla casa. Accompagnate al Pronto Soccorso di Carate Brianza, le vittime non sono in pericolo di vita, mentre l’uomo è stato medicato all’Ospedale di Desio. Denunciato l’accaduto, madre e figlia hanno raccontato ai Carabinieri di subire violenze fisiche reiterate dall’agosto 2025, momento in cui l’indagato era rientrato in casa dopo aver scontato una condanna proprio per maltrattamenti.

La Procura di Monza ha attivato il “Codice Rosso” per le due donne e disposto il trasferimento del 55enne nel carcere cittadino.

-Foto di repertorio Carabinieri-

(ITALPRESS).