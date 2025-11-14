Aggredisce la madre colpendola con un martello, arrestato un 38enne ad Alatri

FROSINONE (ITALPRESS) – Un 38enne di origini Brasiliane, residente ad Alatri, è stato arrestato dai Carabinieri per maltrattamenti in famiglia. Da tempo, infatti, l’uomo aveva preso di mira la propria madre con atteggiamenti vessatori. In quest’ultimo periodo, causa forse l’abuso di alcool e droga, le aggressioni, dapprima verbali, erano aumentate, fin a quando, probabilmente in preda ad una crisi di astinenza, l’uomo ha colpito la madre con un martello per estorcerle del denaro per acquistare sostanza stupefacente allontanandosi subito dopo.

L’anziana madre, impaurita e malconcia, ha contattato i Carabinieri che, giunti sul posto, hanno rintracciato l’uomo nelle immediate vicinanze dell’abitazione, dichiarandolo in arresto. L’indagato è stato accompagnato presso la casa circondariale di Frosinone. L’anziana invece è dovuta ricorrere alle cure mediche con una prognosi di 15 giorni.

– Foto ufficio stampa Carabinieri –

