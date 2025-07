Aggiudicati i lavori per lo scavalco di Calvecchia a San Donà sulla SS14

SAN DONA’ (VENEZIA) (ITALPRESS) – “Con soddisfazione oggi, insieme con Anas e il Comune di San Donà di Piave, abbiamo annunciato l’aggiudicazione dei lavori del nuovo scavalco della rotatoria di Calvecchia: un intervento importante e atteso dal territorio che andrà a risolvere un nodo stradale cruciale ovvero la viabilità di collegamento tra il litorale, l’Autostrada A4, il polo commerciale e la zona industriale. Si tratta di un’opera dal valore complessivo di oltre 21 milioni di euro, interamente finanziata con fondi Anas, cui va un sentito ringraziamento per l’importante lavoro e presidio sul territorio. La consegna dei lavori è prevista a settembre 2025 con la conclusione dell’intervento, salvo imprevisti, entro la fine del 2027. Un passo decisivo nel completamento della Variante alla Strada Statale 14 “della Venezia Giulia”, nel territorio di San Donà, oltre che una risposta concreta ad una situazione viabilistica che da anni penalizza residenti, pendolari, turisti e le attività economiche”.

Lo ha detto la Vicepresidente e Assessore alle Infrastrutture e trasporti, Elisa De Berti, oggi a San Donà di Piave, in provincia di Venezia, in occasione dell’aggiudicazione da parte di Anas dei lavori di realizzazione dello scavalco della rotatoria di Calvecchia, ad est della città di San Donà.

“Nel dettaglio, la realizzazione del nuovo viadotto di 138 metri consentirà di separare i flussi veicolari, alleggerendo il traffico sulla rotatoria esistente, situata in un nodo di forte interferenza tra i flussi locali e quelli provenienti dall’autostrada A4 e dalle zone commerciali, migliorando in modo significativo la fluidità della circolazione – ha concluso la Vicepresidente -. Un passo concreto verso un sistema infrastrutturale più sicuro, efficiente ed integrato con lo sviluppo urbano ed economico del territorio che migliorerà non solo la mobilità, ma anche la vivibilità e l’attrattività dell’area sud-orientale di San Donà”.

“Il nuovo scavalco di Calvecchia, a San Donà di Piave, è un’opera viabilistica molto attesa, destinata a migliorare significativamente la qualità della vita dei residenti dell’entroterra, da Ceggia fino a Noventa di Piave, e a potenziare l’accessibilità alle spiagge del Veneto orientale, da Bibione fino a Cavallino – ha dichiarato l’Assessore al Bilancio e al Patrimonio, Francesco Calzavara -. Questo intervento infrastrutturale, inserito nel DNA della mobilità del territorio, contribuirà a snellire il traffico, ridurre le lunghe attese agli incroci e rendere più fluido il collegamento tra l’autostrada e la costa. In particolare, sarà fondamentale nei periodi estivi, quando il flusso turistico verso le località balneari aumenta in modo esponenziale. Il nuovo scavalco, quindi, non è solo una risposta funzionale a esigenze viarie, ma anche un investimento strategico per il turismo, l’economia e la vivibilità di tutta l’area del Basso Piave”.

