ROMA (ITALPRESS) – La FAA – Federal Aviation Administration, l’agenzia federale Usa per l’aviazione civile, ha disposto il blocco di tutti i voli in partenza dagli aeroporti degli Stati Uniti, per circostanze straordinarie e ragioni di sicurezza. Così tutti gli aeroporti sono attualmente fermi con gli aerei a terra.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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