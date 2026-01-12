Home Video News Xinhua Agente-robot della polizia stradale entra in servizio nella Cina orientale
Un robot umanoide addetto al controllo del traffico è ufficialmente entrato in servizio presso un importante incrocio a Wuhu, nella provincia orientale cinese di Anhui. Tra i suoi compiti figurano l'assistenza nella direzione del traffico e il rilevamento automatico delle violazioni del codice della strada. (XINHUA/ITALPRESS) mec/mgg/mca1 (Fonte video: Xinhua)