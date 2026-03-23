African Land Forces Summit: cooperazione e formazione al centro del confronto tra i leader delle Forze Terrestri di Africa e Paesi partner

ROMA (ITALPRESS) – Il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello, è intervenuto all’African Land Forces Summit (ALFS), organizzato dallo U.S. Army Southern European Task Force, Africa (SETAF-AF), dedicato al tema “Rafforzare la sicurezza condivisa attraverso l’intelligence, l’innovazione e l’industria”.

L’evento riunisce i Comandanti degli Eserciti di numerosi Paesi africani, europei e degli Stati Uniti, insieme a rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e dell’industria della Difesa, con l’obiettivo di affrontare congiuntamente le principali sfide in materia di sicurezza.

Nel corso del suo intervento, il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito ha sottolineato come le attuali dinamiche del contesto internazionale siano sempre più complesse, caratterizzate da una crescente integrazione tra dimensione tecnologica e informativa, che impone risposte coordinate, tempestive e fondate su una visione strategica condivisa.

“La cooperazione tra Paesi alleati e partner rappresenta un elemento imprescindibile: solo attraverso interoperabilità, sviluppo di capacità comuni e collaborazione strutturata possiamo costruire un sistema di sicurezza collettiva efficace e resiliente, contribuendo alla stabilità del Mediterraneo allargato e alla crescita di un’Africa sicura, prospera e protagonista della sicurezza globale”, ha evidenziato.

Con riferimento al partenariato con i Paesi africani, il Generale C.A. Masiello ha ribadito la necessità di adottare un modello di cooperazione profondamente rinnovato, fondato sulla fiducia e sul rispetto reciproco: “Un approccio “da pari a pari”, basato sul riconoscimento e sulla promozione delle straordinarie peculiarità e potenzialità dei popoli africani. Un modello che valorizza le istanze locali e promuove la costruzione condivisa delle soluzioni, nel segno dell’umiltà, del rispetto e della responsabilità comune”.

-Foto Ufficio Stampa Generale del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito-

(ITALPRESS).