ROMA (ITALPRESS) – Questa mattina Fiaip è stata audita in Senato presso la Commissione IV Politiche dell’UE nell’ambito dell’esame della Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla raccolta e alla condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (n. COM 2022 571 definitivo). La proposta di Regolamento Europeo ha la finalità di rendere più trasparente e uniforme la raccolta dei dati e delle informazioni correlate alle locazioni brevi ad uso turistico, armonizzando le diverse procedure, tramite una Banca dati Europea che preveda una procedura di registrazione automatica più snella e facilmente accessibile con cui rendere condivisibili e disponibili i dati e le informazioni richieste dalle autorità competenti.

“Condividiamo la finalità virtuosa di creare un’unica Banca dati digitale Europea che renda più snelle, uniformi e trasparenti le regole inerenti la raccolta dei dati e delle informazioni sugli “affitti turistici”, armonizzandole in tutti gli Stati membri -commenta Gian Battista Baccarini, Presidente Nazionale Fiaip -, a condizione che ciò non si traduca in un ulteriore onere o balzello, ma, al contrario, sia il pretesto per semplificare realmente, accorpando in unico adempimento tutti gli innumerevoli e reiterati obblighi informativi, ad oggi previsti dalle disposizioni nazionali, introdotte, in particolare, dal Decreto Sicurezza e dal Decreto Crescita che, anziché favorire, ostacolano il mercato immobiliare turistico con danni trasversali per gli operatori e per l’economia nazionale”.

– foto ufficio stampa Fiaip –

(ITALPRESS).