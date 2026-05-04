ROMA (ITALPRESS) – La partnership di valori tra Kinder Joy of Moving e la Federazione Italiana Scherma diventa maggiorenne. L’edizione 2026 del Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving, in programma a Riccione dal 7 al 14 maggio, segnerà il diciottesimo anno in cui il title sponsor del progetto di responsabilità sociale dell’azienda Ferrero affianca la grande festa della scherma italiana, durante la quale si assegnano 24 titoli italiani delle categorie Under 14, in tutte le armi.

Una ricorrenza importante, che aggiorna una storia cominciata nel lontano 2008, quando, a seguito di un accordo all’epoca sotto la denominazione Kinder+Sport, la Fis iniziò un nuovo percorso per valorizzare sempre di più il significato valoriale del suo Gran Premio Giovanissimi, la “gara del cuore” per tutto il movimento schermistico italiano. Un solido e imprescindibile cammino, portato avanti insieme da Kinder Joy of Moving e Federscherma, all’insegna dei più sani e autentici valori dello sport, declinati attraverso l’importanza del movimento, la centralità dei principi cardine dell’attività sportiva, la gioia di stare insieme e condividere momenti di aggregazione e socializzazione.

Un sistema valoriale che passa attraverso l’agonismo, in cui il risultato in sé resta importante ma non è tutto. Perché a vincere, oltre ogni retorica, sono tutti i partecipanti protagonisti di un percorso di crescita personale e “di squadra”. È un impegno che ha attraversato generazioni di atleti, i quali, accompagnati dagli inseparabili gadget “portafortuna” di Kinder Joy of Moving, hanno approcciato la propria avventura nell’agonismo, arrivando in tanti casi a rappresentare l’Italia sulle più importanti pedane internazionali.

Un percorso che ha avuto da sempre nella manifestazione dedicata al grande Renzo Nostini – “il Presidentissimo” che fu pioniere nel 1963 del Gran Premio Giovanissimi, anticipando l’inizio dell’attività agonistica nella scherma alle categorie Under 14 – il suo momento più importante e simbolico. Dunque, l’edizione numero 62 del GPG, acronimo che racchiude il cuore del Trofeo, celebrerà un’occasione speciale.

Per questo 18° anniversario, infatti, presso il PlayHall di Riccione (nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 maggio) sarà allestito anche un Villaggio dello sport che offrirà a tutti i partecipanti, alle famiglie al seguito e al pubblico la possibilità di vivere una full immersion nella Joy of Moving, respirando l’aria del divertimento, della condivisione e dei valori di una manifestazione che, in otto giornate, assegnerà 24 titoli italiani nelle categorie Bambine e Maschietti (nati nel 2015), Giovanissime e Giovanissimi (2014), Ragazzi e Ragazze (2013), Allievi e Allieve di spada (2012), fioretto e sciabola. Una settimana speciale, che vedrà tutte le fasi finali trasmesse in diretta su “Assalto – La TV della Scherma” su Amazon Prime.

-Foto ufficio stampa Federscherma-

(ITALPRESS).