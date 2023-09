Affitti Brevi, Sala “Serve libertà di decisione ai sindaci”

MILANO (ITALPRESS) - Sul tema degli affitti brevi, "quello che manca è soprattutto un po' di libertà ai sindaci di interpretare le singole realtà cittadine: la città non è una sola e anche la diffusione degli affitti brevi non è equilibrata all'interno della città". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine dell'evento "Healthy Lungs for Life" tornando sul disegno di legge sugli affitti brevi proposto dal ministro del Turismo Daniela Santanchè. "Io ho chiesto alla ministra Santanchè di riflettere su un punto che non è in questa bozza, ovvero di considerare la possibilità che le città lavorino in un'ottica di zonizzazione - ha continuato - A mio parere in un quartiere che è storicamente e preminentemente universitario bisogna far sì che gli appartamenti siano indirizzai o usufruibili soprattutto dagli studenti. Gli Airbnb a città studi, ad esempio, non vanno bene. Per alcuni sindaci come Nardella il tema è il centro, mentre per noi non è il centro stretto ma sono alcune realtà". ITALPRESS). xm4/trl/gsl