Aeroporto Palermo, per il 2026 l’obiettivo è superare i 10 milioni di passeggeri

ROMA (ITALPRESS) - Nel 2025 l’aeroporto internazionale “Falcone Borsellino” di Palermo ha raggiunto il miglior risultato della sua storia, con oltre 9 milioni di passeggeri, e per il 2026 ha l'obiettivo di superare quota 10 milioni. Ne ha parlato Gianfranco Battisti, amministratore delegato della Gesap, la società che gestisce lo scalo, in un'intervista all'Italpress. sat/gsl