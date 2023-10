Aeroporto Palermo, Aricò “Dati sui passeggeri sempre in aumento”

PALERMO (ITALPRESS) - "I numeri dell'aeroporto sono importanti, con dati sui passeggeri sempre in aumento. Il governo regionale sta lavorando per proseguire questa linea e sviluppare ulteriormente questi dati". Così l'assessore regionale alle Infrastrutture ed ai trasporti, Alessandro Aricò, a margine della presentazione da parte di Gesap, società di gestione dello scalo palermitano Falcone-Borsellino, del piano degli investimenti 2024-2027 alla Camera di Commercio di Palermo ed Enna. "Abbiamo un ottimo trend anche a Trapani. In Sicilia c'è un grande incremento turistico", sottolinea. xd6/vbo/gtr