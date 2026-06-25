Schifani “L’economia della Sicilia continua a crescere, Pil +20,2% in 5 anni”

PALERMO (ITALPRESS) - “L'economia dell'isola è tornata a crescere: lo ha fatto con un ritmo che poche altre regioni italiane hanno saputo mantenere. I numeri descrivono con chiarezza questo cambiamento: nel periodo 2021-2025 il Pil della Sicilia è cresciuto del 20,2%: un risultato superiore alla media sia del Mezzogiorno sia nazionale”. Lo afferma il presidente della Regione Renato Schifani nel suo intervento durante la presentazione del rapporto annuale ‘L’economia della Sicilia’ nella sede della Banca d’Italia a Palermo. xd8/pc/gsl