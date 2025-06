All’aeroporto JFK di New York arriva il riconoscimento facciale per agevolare il flusso dei passeggeri

ROMA (ITALPRESS/30SCIENCE.COM) – Il Terminal 4 (T4) dell’aeroporto internazionale John F. Kennedy, gestito da JFKIAT, ha avviato una serie di misure volte ad agevolare il flusso di passeggeri durante l’intensa stagione estiva. Fondamentale in questo senso è l’introduzione di un Enhanced Passenger Process (EPP) un sistema avanzato di gestione passeggeri, basato sul riconoscimento facciale e progettato in collaborazione con la US Customs and Border Protection (CBP) e il fornitore di tecnologia BigBear.ai.

Con 17 milioni di passeggeri attesi al T4 durante l’estate, il nuovo sistema EPP è uno dei numerosi aggiornamenti operativi volti a ridurre i tempi di attesa e migliorare l’esperienza aeroportuale complessiva. Questo avviene in concomitanza con i lavori di riqualificazione del T4 da 1,5 miliardi di dollari per supportare l’aumento della capacità e modernizzare le operazioni del terminal.

Roel Huinink, amministratore delegato di JFKIAT, ha affermato: “L’EPP, che stiamo lanciando giusto in tempo per l’inizio dell’intensa stagione turistica estiva, semplificherà le procedure di arrivo per milioni di passeggeri che transitano per il Terminal 4”.

“Siamo lieti di collaborare con la US Customs and Border Protection e BigBear.ai per implementare questo sistema e semplificare le procedure di arrivo per i cittadini statunitensi, mantenendo al contempo un elevato livello di sicurezza”. L’EPP utilizza la tecnologia di riconoscimento facciale per automatizzare la verifica dell’identità dei cittadini statunitensi in arrivo da destinazioni internazionali. All’arrivo, ai passeggeri che aderiscono al programma verrà scattata una foto, che verrà poi confrontata con i dati dei documenti governativi.

Questo semplifica il processo di controllo dell’identità tradizionalmente svolto da un agente del CBP, sebbene gli agenti continueranno a effettuare colloqui e dichiarazioni doganali secondo necessità. L’uso dell’EPP è volontario e i metodi di screening tradizionali rimangono disponibili.

Kevin McAleenan, CEO di BigBear.ai, ha dichiarato: “La nostra missione è contribuire a modernizzare le operazioni aeroportuali migliorando sia l’efficienza che la sicurezza, garantendo un’esperienza fluida e sicura sia ai viaggiatori che ai partner aeroportuali”.

