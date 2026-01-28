L’Aeroporto Internazionale di Malta avvia l’espansione del terminal est

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – L’Aeroporto Internazionale di Malta (MIA) ha avviato i lavori per una significativa espansione dell’ala est, un progetto che dovrebbe essere completato entro il 2028. L’intervento prevede la realizzazione di un nuovo terminal di 6.000 metri quadrati collegato all’edificio esistente, nell’ambito di un programma di investimenti quadriennale da 345 milioni di euro. L’aeroporto sarà in grado di gestire fino a 2.500 passeggeri in partenza ogni ora.

La nuova area partenze comprenderà cinque porte d’imbarco, una porta dedicata agli equipaggi e circa 1.000 metri quadrati di spazi di circolazione. Ulteriori 1.300 metri quadrati di aree di transito ospiteranno 32 nuovi banchi check-in, mentre un sistema di smistamento bagagli di ultima generazione aumenterà la capacità operativa.

MIA ha spiegato che il progetto è concepito per migliorare l’efficienza operativa e il comfort dei passeggeri, in particolare durante i periodi di punta estivi. L’amministratore delegato Alan Borg ha affermato che l’espansione punta a “elevare l’esperienza di partenza” attraverso strutture ammodernate e flussi di passeggeri più fluidi.

Borg ha sottolineato che l’obiettivo non è soltanto incrementare il numero di viaggiatori, ma anche innalzare gli standard di servizio. Il nuovo terminal integrerà elementi architettonici maltesi, tra cui archi in pietra calcarea, ampio utilizzo di luce naturale e soluzioni orientate alla sostenibilità ambientale.

Il Primo Ministro Robert Abela ha inaugurato il progetto, definendolo un investimento chiave per la resilienza e la competitività a lungo termine di Malta. Ha inoltre evidenziato il ruolo centrale dell’aeroporto per il turismo, il commercio e le relazioni internazionali. Abela ha aggiunto che l’espansione è in linea con il quadro strategico governativo Malta Vision 2050, che sarà presentato ufficialmente nelle prossime settimane.

