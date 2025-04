Aeroporto di Cagliari, per Pasqua attesi 80 mila passeggeri

CAGLIARI (ITALPRESS) – Il primo grande picco del 2025 di traffico turistico in Sardegna è in arrivo. L’aeroporto di Cagliari si prepara a registrare numeri importanti in occasione delle festività pasquali e tra il 17 e il 21 aprile sono attesi oltre 80mila passeggeri, tra arrivi e partenze, a fronte di circa 100mila posti complessivamente offerti.

Secondo il report di Sogaer, società che gestisce l’aeroporto, i primi mesi dell’anno hanno già fatto registrare dati molto positivi: dal 1° gennaio al 15 aprile lo scalo cagliaritano ha accolto circa 1.100.000 passeggeri, con un incremento del 2% rispetto allo stesso periodo del 2024. A trainare la crescita è soprattutto il traffico internazionale, in aumento del 14%, mentre sul fronte nazionale si contano oltre 830mila passeggeri in transito. Dopo aver raggiunto lo storico traguardo dei 5 milioni di passeggeri nel 2024, lo scalo di Elmas si appresta a vivere una stagione estiva da record.

Avviata lo scorso 30 marzo, la Summer 2025 si annuncia come la migliore di sempre, con un’offerta complessiva cresciuta del 7% rispetto all’anno precedente. I posti disponibili sui collegamenti internazionali superano quota 1.400.000, mentre i voli programmati superano i 26mila. Saranno 109 i collegamenti diretti previsti per l’estate, operati da 39 compagnie aeree verso 25 Paesi.

Di questi, 75 sono di linea – 31 nazionali e 44 internazionali – e 34 charter. Accanto all’aumento delle frequenze e alla maggiore disponibilità di posti su molte tratte, spiccano due novità assolute, pensate per rafforzare la presenza dello scalo sardo nel mercato scandinavo: Ryanair inaugurerà la nuova rotta verso Stoccolma, mentre la compagnia di bandiera SAS collegherà Cagliari a Copenaghen. Entrambe le destinazioni saranno servite con due voli settimanali.

-Foto ufficio stampa Sogaer-

(ITALPRESS).