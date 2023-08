Aeroporto Catania, Schifani “Bonificato Terminal A, presto riapertura”

CATANIA (ITALPRESS) - "Alla Sac (la società di gestione dell'aeroporto di Catania, ndr) va la mia massima solidarietà perché è una struttura che è stata stressata su un tema al quale non era deputata. E quando si verificano emergenze del genere si va fuori schema, quindi bisogna lavorare secondo nuovi parametri ma rispettando le regole interne". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, al termine del sopralluogo al Terminal A dell'aeroporto Vincenzo Bellini di Catania, dopo i lavori di bonifica effettuati in seguito all'incendio dello scorso 16 luglio. Constatate le condizioni della struttura, che ne consentirebbero l'utilizzo, il governatore siciliano ha incontrato i responsabili degli enti preposti a rilasciare le necessarie autorizzazioni per velocizzarne l'iter. Al termine della riunione operativa è emerso che la riapertura dell'aerostazione, ottenuti nulla osta, potrà avvenire a breve. col3/gtr (Fonte video: Ufficio stampa Regione Siciliana)