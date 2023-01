MILANO (ITALPRESS) – Dodici nuove rotte verso località soleggiate come Fiume, Zara 3 Zante, e città europee come Belfast, Brno e Dùsseldorf per Ryanair dalle sue due basi milanesi di Malpensa e Orio al Serio a partire dall’estate 2023. La compagnia irlandese

baserà due nuovi aeromobili a Milano (30 in totale) per l’estate 2023, con un investimento di ulteriori 200 milioni di dollari, creando oltre 100 nuovi posti di lavoro altamente remunerati per piloti, personale di cabina e ingegneri. Ryanair opererà oltre 2.000 voli settimanali da/per Milano nell’estate 2023. Una crescita sostenuta da un investimento di 3 miliardi di dollari negli aeroporti di Bergamo e di Malpensa, con 30 aeromobili basati, trasportando il 4% in più di passeggeri rispetto al pre-Covid. Michael O’Leary di Ryanair ha dichiarato: “In qualità di compagnia nuneri uno in l’Italia, Ryanair è lieta di annunciare il proprio operativo da Milano per l’estate 2023, con 12 rotte verso Fiume, Zara e Zante offrendo ai cittadini/visitatori di Milano ancora più scelta per fantastiche vacanze estive alle tariffe aeree più basse d’Europa. Con questo operativo record per il 2023, 2 aeromobili addizionali basati (30 in totale) che rappresentano un ulteriore investimento di $200 milioni per Milano, e supportano oltre 1.200 posti di lavoro diretto altamente retribuiti, per piloti ed equipaggi, Ryanair continua a supportare il turismo, i posti di lavoro e le tariffe più basse di qualsiasi altra compagnia aerea in Italia”.(ITALPRESS).

Photo Credits: ufficio stampa Ryanair