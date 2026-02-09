Aeroporti, cresce il traffico passeggeri in Europa

ROMA (ITALPRESS) - Nel 2025 il traffico passeggeri aereo europeo è cresciuto, secondo quanto emerge dal Rapporto pubblicato da Airports Council International Europe. L'aumento è del 4,4% rispetto al 2024, segnando un ritorno a ritmi di crescita più “normalizzati” dopo la fase di recupero post - pandemica. Gli aeroporti europei hanno accolto circa 100 milioni di passeggeri in più, raggiungendo il nuovo record storico di 2,6 miliardi. La crescita è stata costante durante tutto l’anno, con un’accelerazione nel quarto trimestre, +6%, elemento che lascia intravedere prospettive positive per il 2026. La crescita è stata trainata esclusivamente dal traffico internazionale, mentre quello domestico è rimasto sostanzialmente stabile. Nonostante i nuovi record, il 41% degli aeroporti non ha ancora recuperato i livelli del 2019. Per il 2026 si prevede una crescita più moderata, intorno al +3,3%, con benefici legati ai viaggi intraeuropei, ma con persistenti limiti infrastrutturali, soprattutto in vista dell’avvio completo del sistema Schengen di ingressi e uscite. /gtr