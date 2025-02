GENOVA (ITALPRESS) – La continuità territoriale per l’aeroporto di Genova? “Bisogna vedere bene quali sono i plus e i minus e fare un bilancio. Certo, per i genovesi c’è un vantaggio, però questo vuol dire magari ridurre le potenzialità dell’aeroporto”. Lo ha detto il presidente ligure Marco Bucci, a margine di un convegno a Genova, parlando del disegno di legge annunciato dal deputato Lorenzo Basso del Pd per riconoscere tariffe agevolati ai residenti liguri sulla falsariga di Sardegna e Sicilia come soluzione all’isolamento infrastrutturale della regione. “Basso non è il primo che ci ha pensato – replica il governatore -. La riduzione delle tariffe è una buona idea da una parte, ma dall’altra parte ci sono anche aspetti negativi: se ci sono tutti questi vantaggi per i residenti, poi ovviamente vengono penalizzati quelli che non sono residenti. Non è questo che noi vogliamo, però l’idea è certamente da affrontare, da discutere e da portare avanti”. La proposta del Pd è già stata approvata a larghissima maggioranza anche dal Consiglio comunale di Genova, compreso quasi tutto il centrodestra, ma Bucci si riserva di approfondire: “Non è una cattiva idea, è un’idea che va affrontata in maniera molto oggettiva”.

Foto: IPA Agency

