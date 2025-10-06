Aeronautica Militare, volo d’urgenza da Alghero a Genova per una neonata in pericolo di vita

ROMA (ITALPRESS) – Si è concluso il trasporto sanitario d’urgenza di una neonata di soli due giorni da Alghero a Genova, effettuato con un velivolo G650 dell’Aeronautica Militare. La piccola, in imminente pericolo di vita, necessitava di essere trasferita d’urgenza dall’Ospedale di Sassari, dove era precedentemente ricoverata, all’Ospedale Gaslini di Genova.

Nello specifico, fa sapere l’Aeronautica Militare, la bimba ha viaggiato in una culla termica dedicata all’interno del velivolo, “costantemente monitorata e assistita da un’equipe medica composta da un dottore ed un infermiere”. Il volo di oggi è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato. Il volo salva-vita è stato attivato, su richiesta della Prefettura di Sassari, dalla Sala Situazione di Vertice del Comando Squadra Aerea di Milano, che ha immediatamente interessato il 31° Stormo, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo genere di missioni.

Il velivolo è decollato dall’aeroporto di Ciampino atterrando presso l’aeroporto di Alghero, dove la piccola paziente è stata subito imbarcata sul velivolo per il trasporto d’urgenza. Dopo l’atterraggio presso l’Aeroporto di Genova, avvenuto poco dopo le 18:30, l’ambulanza che attendeva sul posto ha consentito alla bambina di proseguire il suo viaggio verso l’Ospedale di destinazione, per il successivo ricovero.

