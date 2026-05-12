Aeronautica Militare, Conserva “Balloon Cup manifestazione di popolo”

ROMA (ITALPRESS) - "È una manifestazione di popolo, di vicinanza ai nostri concittadini. È dedicata allo sport, ai giovani. Penso che la mongolfiera colga subito il nostro immaginario e ci faccia ricordare quando da bambini sognavamo di librarci nell'aria". Lo ha detto il generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, in occasione della conferenza stampa di presentazione della 3^ edizione dell'Aeronautica Militare Balloon Cup 2026, a Roma. "Credo che una nazione come l'Italia, che è stata sempre all'avanguardia nel settore aeronautico e spaziale, possa con una manifestazione ludica, sportiva e competitiva guardare con fiducia allo sviluppo del nostro paese nel settore aerospaziale, dove abbiamo tantissime competenze industriali, universitarie, dell'Aeronautica Militare e di tutta la difesa", ha aggiunto. La partecipazione dei bambini all'evento, ha spiegato il generale Conserva, è un modo per "unire un mondo forse onirico ad uno molto concreto fatto della passione per il volo e dell'ambizione, quella di tutti noi ad esplorare lo spazio come ultima frontiera personale e dell'umanità". xl5/sat/mca1