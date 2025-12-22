Ad Oristano tre ladri armati fuggono dopo un furto in casa, fermati e arrestati

ORISTANO (ITALPRESS) – I militari della Compagnia Carabinieri di Ghilarza e dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sardegna” di Abbasanta hanno intercettato gli autori di un furto perpetrato poco prima ai danni di un’abitazione nel centro cittadino di Sorradile (OR). Tre persone, già note alle forze dell’ordine, approfittando della fitta nebbia e muovendosi nei vicoli del centro storico, si erano introdotte nell’abitazione di un pensionato temporaneamente assente, riuscendo ad asportare una cassaforte contenente diverse armi e munizioni legalmente detenute.

L’immediata attivazione di un dispositivo operativo composto da oltre 25 militari ha consentito di intercettare e bloccare i malviventi nel territorio del Comune di Ottana (NU), al termine di un inseguimento durato diversi chilometri.

I tre, dopo essersi accorti di essere stati scoperti, avevano infatti tentato la fuga ad alta velocità lungo strade secondarie, a bordo di una Fiat Panda noleggiata di recente e con la targa alterata mediante l’apposizione di nastro adesivo nero. A seguito della perquisizione del veicolo, i militari hanno rinvenuto sul sedile anteriore una pistola calibro 7.65 con matricola abrasa, completa di caricatore inserito e contenente diverse munizioni dello stesso calibro, pronta all’uso.

All’interno dell’auto sono stati inoltre trovati apparati radio portatili, binocoli, numerosi arnesi da scasso — tra cui una mola elettrica a batteria — guanti da lavoro, pugnali, maschere in silicone con fattezze umane e l’intera refurtiva appena sottratta dall’abitazione di Sorradile, consistente in una cassaforte contenente numerosi fucili, carabine, pistole e munizioni di vario calibro.

