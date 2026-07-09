Ad Atene il bilaterale tra Valditara e Zacharaki per rafforzare la collaborazione nei settori dell’istruzione e della formazione

ROMA (ITALPRESS) – Si è conclusa nella giornata di oggi la missione istituzionale ad Atene del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, dedicata al rafforzamento della collaborazione tra Italia e Grecia nei settori dell’istruzione e della formazione.

Nel corso della visita, Valditara ha incontrato la Ministra dell’Istruzione, degli Affari Religiosi e dello Sport della Grecia, Sofia Zacharaki, per un colloquio bilaterale incentrato sui principali temi di comune interesse in materia di politiche educative e sul consolidamento della cooperazione tra i due Paesi. Al termine dell’incontro, i due Ministri hanno visitato il Coordination Innovation Centre. La missione è proseguita con una serie di appuntamenti dedicati alla presenza italiana in Grecia e alla promozione del patrimonio storico, culturale e formativo condiviso, tra cui la visita alla Scuola Archeologica Italiana di Atene, al Museo dell’Acropoli e all’Istituto Italiano Omnicomprensivo Statale di Atene.

“L’incontro con la Ministra Zacharaki è stato un’occasione molto proficua di scambio di buone pratiche ed esperienze tra Italia e Grecia, due Paesi che rivestono un ruolo chiave nell’area mediterranea, nella quale è importante sviluppare politiche congiunte per favorire crescita e solidarietà. I due Ministeri collaboreranno su vari temi strategici per l’istruzione. Costituiremo insieme un gruppo di lavoro per confrontarci e individuare insieme soluzioni innovative per problemi comuni. È emerso il tema della personalizzazione della didattica, necessario per fornire pari opportunità a tutti i giovani, e su questo abbiamo parlato degli importanti risultati che in Italia abbiamo conseguito con Agenda Sud e Agenda Nord. Ci siamo confrontati anche sull’utilità di un approccio condiviso all’istruzione tecnico-professionale, fondamentale per i nostri sistemi produttivi. Vorremmo realizzare campus, filiere integrate e momenti di dialogo tra scuole greche e italiane. Ho trovato davvero interessante ciò che si sta realizzando nelle scuole greche sul tema dell’Intelligenza Artificiale e, anche per questo, ho invitato la Ministra all’evento internazionale che terremo in Italia a ottobre dedicato a questo tema”, ha dichiarato il Ministro Giuseppe Valditara.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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