Ad Assemini sequestro record di marijuana e derivati

CAGLIARI (ITALPRESS) – Circa 4 tonnellate di canapa, tra cui 2.467 piante, oltre 1.400 kg di infiorescenze, 12 litri di olio, resine e 42 kg di polline. Questo il risultato del blitz eseguito lo scorso 29 ottobre dai militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza e convalidato dalla locale Procura della Repubblica, di cui il Tribunale del Riesame di Cagliari ha confermato la legittimità.

Tutto è partito da una segnalazione della Sezione Aerea delle Fiamme gialle di Elmas che aveva individuato una presunta piantagione di cannabis nell’agro di Assemini, avevano consentito di rilevare che il fondo rustico segnalato era stato concesso in locazione a una ditta individuale, operante nel settore della “coltivazione di piante per la preparazione di fibre tessili, spezie, piante aromatiche e farmaceutiche”.

Da qui l’individuazione di un sito internet riconducibile alla ditta, mediante il quale il titolare poneva in libera vendita, attraverso un’apposita sezione (shop online) infiorescenze di canapa e altri prodotti da queste derivati quali oli, pollini e resine, cosiddette sativa-hash.

-Foto ufficio stampa Guardia di Finanza-

(ITALPRESS).