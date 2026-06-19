Ad aprile la produzione nelle costruzioni aumenta dello 0,3% rispetto a marzo

ROMA (ITALPRESS) – Ad aprile, l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni aumenta dello 0,3% rispetto a marzo. Lo rileva l’Istat. Anche nel trimestre febbraio-aprile l’indice registra una moderata crescita (0,4%) rispetto ai tre mesi precedenti. Nella media dei primi quatto mesi dell’anno corrente, l’indice grezzo aumenta del 3%, mentre l’indice corretto per gli effetti di calendario cresce dell’1,6%, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).
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